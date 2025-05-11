Cumartesi Anneleri: Anneler Günü bir kez daha tarifsiz bir boşlukla geçecek

Cumartesi Anneleri/ İnsanları, Anneler Günü nedeniyle sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.

Her hafta Galatasaray Meydanı'nda kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için bir araya gelenler, bu yıl da Anneler Günü’ne “derin bir acı ve kapanmayan bir boşlukla” girdiklerini kaydetti.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Bugün Anneler Günü... Biz bu Anneler Günü’ne de içimizde derin bir acı ve kapanmayan bir boşlukla girerken, Devleti yönetenler ise yine kamuoyuna “her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimiz” diyen kutlama mesajları yayınlayacak. Ama yıllardır evlatlarını arayan, adalet için mücadele eden anneleri görmezden gelmeye devam edecekler. Gözaltında kaybedilenlerin anneleri, aileleri için Anneler Günü, bir kez daha tarifsiz bir boşlukla geçecek."