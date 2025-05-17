Cumartesi Anneleri, Kayıplar Haftası'nda seslendi: Barış fırsatı siyasi hesaplara kurban edilmesin

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için Galatasaray Meydanı’nda 1995 yılından beri oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, Kayıplar Haftası'nda da meydandaydı.

Galatasaray Meydanı’na uygulanan polis yasağı nedeniyle açıklama, meydanı çevreleyen bariyerlerin önünde yapıldı.

1051. hafta buluşmasında Cumartesi Anneleri ve kayıp yakınları, gözaltında kaybetmelerin, sadece kaybedilen yurttaşlarla sınırlı kalmadığını, geride kalanların yaşamlarını da kuşaklar boyunca etkileyen ağır bir insan hakkı ihlali olduğunu vurguladı.

CEZASIZLIK POLİTİKASI VURGUSU

Yapılan açıklamada, “Bu suç zaman aşımına uğratılamaz, görmezden gelinemez,” denilerek cezasızlık politikasının yeni hak ihlallerine zemin hazırladığına dikkat çekildi.

Açıklamada talepler şu şekilde sıralandı:

Gözaltında kaybedilen tüm kişilerin akıbeti açıklansın.

Failler ve sorumlular yargı önünde hesap versin.

Gözaltında kaybetme, Türk Ceza Kanunu’nda insanlığa karşı suç olarak tanınsın.

Cezasızlık politikalarına son verilsin.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Zorla Kaybetmelere Karşı Uluslararası Sözleşmesi’ni imzalayıp uygulamaya geçirsin.

Galatasaray Meydanı’ndaki anayasa ve hukuk dışı yasaklamalara ve sayı sınırlamalarına son verilsin.

Bu haftaki açıklamaya, Kayıplar Haftası nedeniyle DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da katıldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Her yıl 17-31 Mayıs tarihleri arasında andığımız Kayıplar Haftası’nda, gözaltında kaybedilen insanlarımızın akıbetine ışık tutmak, bu ağır insan hakkı ihlalinin üzerinin örtülmesine karşı durmak ve cezasızlıkla mücadele etmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenliyoruz.

'SEVDİKLERİMİZ NEREDE?'

1051.haftamızda, gözaltında kaybedilen sevdiklerimizi unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve adalet arayışımızdan vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha yüksek sesle dile getirerek Kayıplar Haftası’na giriyoruz. Devlet görevlileri ya da devlet destekli yapılar tarafından kaybedilen insanların aileleri olarak yıllardır aynı soruyu sormaya devam ediyoruz: Sevdiklerimiz nerede?

Israrla altını çiziyoruz: Gözaltında kaybetmeler sadece kaybedilenlerin değil, geride kalanların da hayatını karartan; kuşaklar boyu süren bir travmadır. Bu suç zaman aşımına uğratılamaz, görmezden gelinemez. Bugüne dek süren cezasızlık kültürü, yeni ihlallerin önünü açmış; toplumsal barış ve hukuk devleti ilkelerinin önünde büyük bir engel oluşturmuştur.

TALEPLER SIRALANDI

Kayıplar Haftası vesilesiyle kayıp yakınları ve insan hakları savunucuları olarak bir kez daha talep ediyoruz:

Gözaltında kaybedilen tüm kişilerin akıbeti açıklansın,

Suçun fail ve sorumluları yargılanarak adalet önünde hesap versin,

Gözaltında kaybetme Türk Ceza Kanunu’nda insanlığa karşı suç olarak tanınsın,

Cezasızlık uygulamalarına son verilsin,

Türkiye Birleşmiş Milletler Zorla Kaybetmelere Karşı Uluslararası Sözleşmesi’ni imzalasın ve hayata geçirsin,

Galatasaray Meydanı’ndaki anayasa ve hukuk dışı mekan yasağı ile sayı sınırlamasına derhal son verilsin.

Biliyoruz ki bu taleplerimizin hayata geçmesi ancak kalıcı bir barış ortamında mümkündür. Bu nedenle silah bırakma kararlarıyla ortaya çıkan “negatif barış” sürecine; hakikat, yüzleşme ve adalet eşlik etmelidir. Gerçek anlamda barış, ancak toplumsal hafızanın onarılması, adaletin eksiksiz işlemesi ve insan haklarının tam anlamıyla tanınmasıyla mümkün olabilir.

ADİL VE KALICI BARIŞ VURGUSU

Barış fırsatı siyasi hesaplara kurban edilmemeli; adil ve kalıcı bir barışın tesisi için güçlü bir siyasi irade ortaya konmalıdır.

Kayıplar Haftası vesilesiyle, silah bırakmanın gerçek bir barışın kapısını aralamasını diliyor; tüm duyarlı kamuoyunu hakikat, adalet ve onurlu bir barış talebimize ortak olmaya çağırıyoruz.

Kaç yıl geçerse geçsin; kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.