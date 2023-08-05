Cumartesi Anneleri'ne 17. kez müdahale

Cumartesi Anneleri’nin, Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması 17. kez engellendi. Eylemin 958. haftasında polis şiddeti ile çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Aralarında Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 958. haftada yine gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri'nin, eski adı twitter olan X uygulamasındaki hesabından yapılan paylaşımda, "958. haftamızda da İstiklal, bütün hukuki güvencelerin yok sayıldığı bir mekana dönüştürüldü. 17.kez polis şiddeti ile gözaltına alınıyoruz" denildi.

Polisin müdahalesine ilişkin yapılan videolu paylaşım ise şöyle:

958. Haftamızda yine Galatasaray'da polis ablukasındayız https://t.co/9d2gKQ2IBT — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) August 5, 2023

Sendika.org'da yer alan habere göre, aralarında Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’na çıkması 17. kez engellendi.