Cumartesi Anneleri'ne 18. kez müdahale: En az 28 kişi gözaltına alındı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması 18. kez engellendi. Eylemin 959. haftasında yine çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar akşam üzeri serbest bırakıldı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 959. haftada da polis engeliyle karşılaştı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’ndaki eylemi 18. kez engellendi. En az 28 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, yaklaşık 4 saat sonra Galatasaray Meydanı'na uzak 3 farklı hastaneden serbest bırakıldı. Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mutlak meşruiyetimizden güç alıyoruz, bizi yıldıramazsınız. Hakikat ve adalet talebimizden de Galatasaray'dan da vazgeçmeyiz" denildi.

Hukuksuzca gözaltına alınan arkadaşlarımız, 4 saat sonra Galatasaray Meydanı'na uzak 3 farklı hastaneden serbest bırakıldı.



Mutlak meşruiyetimizden güç alıyoruz, bizi yıldıramazsınız. Hakikat ve adalet talebimizden de Galatasaray'dan da vazgeçmeyiz.



#CumartesiAnneleri959Hafta pic.twitter.com/i6avSwQ0bh — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) August 12, 2023

TANRIKULU'DAN TEPKİ

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Cumartesi Anneleri'ne her hafta yapılan müdahale ve gözaltı işlemlerine tepki gösterdi. AYM'nin hak ihlali kararına dikkat çeken Tanrıkulu, Cumartesi Anneleri ile dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini söyledi:

"Anayasa Mahkemesi kararı olmasına rağmen Cumartesi İnsanları tam 20 haftadır burada gözaltına alınıyorlar. Yapılan bu gözaltı işlemi yasalara ve Anayasaya aykırı. 20 haftadır bu rutin devam ediyor. Çağlayan Cumhuriyet Savcılığı bu gözaltı işlemleriyle ilgili takipsizlik kararı verdi. Buna rağmen hem Beyoğlu Kaymakamlığı hem de İstanbul Emniyet Müdürlüğü suç işlemeye devam ediyorlar. CHP'den altı milletvekili olarak buradayız ve dayanışma göstermeye devam edeceğiz."

Cumartesi Anneleri'nin, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, gözaltına alınan kişilerin isimleri paylaşıldı: