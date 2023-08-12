Cumartesi Anneleri'ne 18. kez müdahale: En az 28 kişi gözaltında

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması 18. kez engellendi. Eylemin 959. haftasında yine çok sayıda kişi kelepçelenerek gözaltına alındı.

Güncel 12.08.2023 12:42 Giriş: 12.08.2023 12:42

Güncelleme: 12.08.2023 13:38 Kaynak: Haber Merkezi

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