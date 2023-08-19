Cumartesi Anneleri'ne 19. kez müdahale: En az 21 kişi gözaltına alındı

Cumartesi Anneleri’nin, Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması 19. kez engellendi. Eylemin 960. haftasında, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen bir kez daha Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları ters kelepçe ile gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, yaklaşık 4 saat sonra serbest bırakıldı.

Kayıp yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 960. haftada da polis engeliyle karşılaştı. En az 21 kişi gözaltına alındı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına rağmen Galatasaray Medya'nın toplanmasına izin verilmeyen Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, 19. kez gözaltına alındı.

Gözaltına alınıyoruz.



Yine hukuksuzluk, yine işkence yine ters kelepçe!!!#CumartesiAnneleri960Hafta pic.twitter.com/7F7HO39bGb — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) August 19, 2023

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gözaltına alınıyoruz. Yine hukuksuzluk, yine işkence yine ters kelepçe!!!" ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınanlar, yaklaşık 4 saat sonra Galatasaray Meydanı'na uzak 2 farklı hastaneden serbest bırakıldı. Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabındna yapılan açıklamada, "Hukuksuzlukta ısrar bizi mücadelemizden, hakikat ve adalet talebimizden asla vazgeçiremez" denildi.