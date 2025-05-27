Cumartesi Anneleri'nin 30. yılında Uluslararası Af Örgütü'nden çağrı: Galatasaray Meydanı açılmalı

Uluslararası Af Örgütü, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için Galatasaray Meydanı’nda 1995 yılından beri oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri'nin çağrısına destek verdi.

Uluslararası Af Örgütü, yetkililere çağrıda bulunarak Galatasaray Meydanı’ndaki barışçıl eylemlere yönelik yasakların kaldırılmasını istedi.

30 YILLIK DİRENİŞE KÜRESEL DESTEK

Uluslararası Af Örgütü, dünyanın en uzun süreli barışçıl protestolarından biri olarak kabul edilen Cumartesi Anneleri’nin mücadelesinin sembolü haline gelen Galatasaray Meydanı’ndaki barikatların kaldırılması ve kayıp yakınlarına açılması için 'acil eylem' kampanyası başlattı. Örgüt, Cumartesi Anneleri’nin yılmadan sürdürdüğü adalet arayışının, baskılar ve hukuksuz uygulamalara rağmen insan hakları savunucuları için bir umut kaynağı olduğunu vurguladı.

Af Örgütü’nün Kıdemli Türkiye Kampanyacısı Milena Buyum, “Cumartesi Anneleri’nin 30 yıllık mücadelesi, hakikat ve adalet arayışının sembolüdür. Tüm baskılara rağmen barışçıl yollarla seslerini duyurmaya devam ettiler. Onlarla dayanışma içindeyiz,” dedi. Buyum ayrıca, bu sessiz direnişin protesto hakkı adına dünya çapında bir sembol haline geldiğini belirtti.

AYM KARARLARI UYGULANMIYOR, MEYDAN HÂLÂ BARİYERLERLE ÇEVRİLİ

1995 yılında Galatasaray Meydanı’nda başlayan eylemler, zorla kaybedilenlerin akıbetinin açıklanması ve faillerin adalet önüne çıkarılması talebiyle sürüyor. Ancak aradan geçen yıllara rağmen faillerin büyük kısmı, davaların zamanaşımına uğraması ya da beraatle sonuçlanması nedeniyle ceza almadı.

2018 yılından bu yana ise Galatasaray Meydanı, polis bariyerleri ve silahlı güvenlik güçlerinin kontrolü altında. Anayasa Mahkemesi’nin 2022 ve 2023 yıllarında verdiği iki ayrı kararda, Cumartesi Anneleri’nin barışçıl toplanma hakkının ihlal edildiği açıkça belirtilmesine rağmen bu kararlar uygulanmıyor.

Geçmişte meydanda toplanmak isteyen gruplar polis şiddeti ve gözaltılarla karşılaşırken, Kasım 2023’ten bu yana fiziksel müdahaleler durdu. Ancak bu kez de meydandaki protestolara katılım keyfi olarak 10 kişiyle sınırlandırılmış durumda.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ'NDEN ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Af Örgütü, 30. yıldönümü kapsamında Cumartesi Anneleri’nin düzenlediği panele katılacağını duyurdu. Ayrıca yetkililere, Galatasaray Meydanı’nda barışçıl protesto hakkına saygı gösterilmesi ve meydanın Cumartesi Anneleri’ne yeniden açılması yönünde çağrıda bulundu.

Kampanyaya destek olmak ve acil eylem çağrısını imzalamak isteyenler için bağlantı Uluslararası Af Örgütü’nün resmi internet sitesinde yayımlandı.