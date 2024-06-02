Cumartesi Anneleri'nin 950'nci hafta eylemi davası 7 Haziran'da görülecek

Cumartesi Anneleri'ne 950. haftada düzenlenen eylem nedeniyle "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet" suçundan açılan dava 7 Haziran'da İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği 'ihlal' kararına rağmen haftalarca engellenen Cumartesi Anneleri'ne, 950'nci haftalarındaki eylem gerekçesiyle açılan dava 7 Haziran Cuma günü görülecek.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak amacıyla her hafta Galatasaray Meydanı'nda eylem gerçekleştiren Cumartesi Anneleri, sık sık eylem yasaklarıyla karşılaşıyor.

Cumartesi Anneleri, AYM'nin verdiği ‘hak ihlali’ kararına rağmen 950’nci haftalarında engellenerek gözaltına alınmalarının ardından haklarında dava açıldı.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMA 7 HAZİRAN'DA

Aralarında hak savunucularının da olduğu toplam 20 kişiye ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet’ suçlaması yöneltildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), açılan davanın üçüncü duruşmasının 7 Haziran 2024'te İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüleceğini duyurdu.

Cumartesi Anneleri'nin 950.hafta buluşmasına açılan dava Cuma günü görülecek@CmrtesiAnneleri'nin 950’nci hafta eylemi nedeniyle 20 kayıp yakını hakkında “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” iddiasıyla açılan davanın üçüncü duruşması… pic.twitter.com/ngNDXuoGXU — MLSA (@mlsaturkey) June 2, 2024

Yargılanan isimlerin tamamı şöyle: Ali Ocak, Ali Tosun, Besna Tosun, Cüneyt Yılmaz, Hanife Yıldız, Hasan Karakoç, Hatice Korkmaz, Hünkar Hüdai Yurtsever, İkbal Yarıcı, İrfan Bilge, İsmail Yücel, Leman Yurtsever, Maside Ocak, Meryem Pars, Mikail Kırbayır, Mukaddes Şamiloğlu, Selvi Gülmez, Oya Meriç Eyüboğlu, Saime Sebla Ercan,Ümmügülsüm Aylin Tekiner.