Cumartesi Anneleri'nin yargılandığı 'kanuna muhalefet' davası ertelendi

Cumartesi Anneleri ve insan hakları savunucularının yargılandığı davanın duruşması, mütalaa hazırlanması için ertelendi.

MA'da yer alan habere göre, eylemlerinin 700’üncü haftasında toplandıkları Galatasaray Meydanı’nda polis saldırısı sonrası gözaltına alınan 46 Cumartesi Annesi ve insan hakları savunucusu hakkında "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” iddiasıyla açılan davanın 13’üncü duruşması görüldü.

Duruşma, salonun küçük olması nedeniyle Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi 21’inci Asliye Ceza Mahkemesi yerine 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü.

Haklarında dava açılan bazı isimler ile avukatlar duruşmada hazır bulundu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD), Uluslararası Af Örgütü, PEN Norveç Türkiye Danışmanı Caroline Stockford ve PEN Norveç Direktör Yardımcısı'nın da aralarında olduğu bir heyet de duruşmayı izledi.

2 İSMİN İÇİN DOSYASI HAKKINDA KARAR

İddia makamı, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın tarafına gönderilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme, savunması alınmayan iki isim yönünden dosyanın ayrılmasına karar verdi. Mahkeme, esas hakkındaki mütalaa hazırlanması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar verdi.

Duruşma, 10 Ocak 2025’e tarihine ertelendi.