Cumartesi Anneleri soruşturmasında AYM kararına emniyet engeli

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü hafta eyleminde polisin biber gazlı müdahalesi sırasında kolu kırılan Aydın Aydoğan’a yönelik “kötü muamele yasağının ihlal edildiği” Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından tescillenmesine rağmen, sorumlu polisler hakkındaki soruşturma ilerlemiyor.

AYM’nin Nisan 2023’teki kararından sonra savcılığa gönderilen polislerle ilgili dosyada ilk olarak Temmuz 2023’te bilirkişi incelemesi yapıldı. Dosyadaki görüntüleri inceleyen bilirkişi, Eylül 2023’te raporunu hazırladı. Hazzopulo Pasajı’nda yaşananlara ilişkin raporda, polisin Aydoğan’ı ileri doğru iterek savurduğu, Aydoğan’ın polisin itmesi sonucu yere düştüğü belirtiliyordu. O gün Galatasaray Meydanı’nda yaşanan olaylara ilişkin başka görüntüleri de inceleyen bilirkişi, bir sivil polisin bir kişiyi gözaltına alırken boynunu sıktığını, polislerin yerde oturan kişilere diziyle vurduğunu tespit etti.

TANIKLAR ANLATTI

Kısa Dalga'dan Canan Coşkun'un haberine göre, Aydoğan’ın bildirdiği görgü tanıklarının da ifadesi soruşturma dosyasına girdi. Ahmet Demirsoy, Hazzopulo Pasajı’nda çay ocağında otururken omuzlarında üç yıldız bulunan bir emniyet müdürünün yaklaşık 20 kişilik ekiple pasaja girdiğini, küfür ve tehditlerde bulunduğunu, tepki gösterenler arasındaki Aydoğan’ın polisler tarafından yere düşürülerek darbedildiği ifade etti. Aydoğan’ın ayağa kalkmasının ardından polislerin plastik mermi sıktığını söyledi.

Aydoğan, savcılığa sunduğu dilekçede olaya ilişkin görüntülerdeki polislerin kendine nasıl bir kötü muamelede bulunduğunu açıkladı. Polislerin karnına tekme attığını, tekmelerden birinin çenesine denk gelmesiyle protezinin zarar gördüğünü, yüzüne copla vurduklarını aktardı.

SUÇ ARAMAK İÇİN YENİ RAPOR ALINDI

Polislerle ilgili soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce incelenen görüntülerde polise sandalye atan kişinin Aydın Aydoğan olup olmadığının tespiti için bilirkişiden Ocak 2025’te yeni rapor istedi. Bilirkişi, şubat ayında tamamladığı raporda, daha net bir görüntü almak için gerekli stüdyo programları kullandığını, görüntülerdeki kişinin daha önceki görüntülerde yer alan kişi olduğunu belirtti.

EMNİYET: "POLİSLERE İLİŞKİN TESPİT YAPILAMADI"

Soruşturmayı yürüten savcılık, Haziran 2025’te Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazarak Aydoğan’ın şikâyetiyle ilgili şüphelilerin araştırılarak açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesi talimatı verdi. Emniyetten gelen cevapta, bilirkişi raporunda belirtilen fotoğraflarda görünen polislere ilişkin bir tespit yapılamadığı belirtildi.

Bunun üzerine savcılık Ocak 2026’da Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’ne bir yazı daha yazarak şüpheli polislerin araştırılmasını istedi. Emniyet bu yazıya da yanıt vermeyince savcılık Nisan 2026’da tekrar yazı yazdı. Savcılığın bu yazısına da henüz yanıt gelmedi.

AYDOĞAN: DAVANIN UZAMASININ SEBEBİ NE?

Konuyla ilgili konuşan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin “makul sürede yargılanma” hakkıyla ilgili değerlendirmelerini hatırlatan Aydın Aydoğan, şunları kaydetti: "Devletlerde süreklilik esastır. Hukuki ve idari istikrarı sağlar, devletin vatandaşa karşı olan taahhütlerinde güveni korur. Süreklilik, hizmetin her koşulda değil, demokratik ve hukuk kuralları çerçevesinde düzenli yürütülmesini gerektirir. Devlet işleri kişilere veya partilere göre değil, kurallara göre kesintisiz sürdürülmesi gereken süreklilik esaslarına bağlıdır."