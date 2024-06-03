Cumartesi Anneleri TBMM gündeminde: “Bir hafta arayla iki farklı uygulama”

CHP’li Turan Taşkın Özer, Galatasaray Meydanı’nın 1000. haftada açıldığını hatırlatarak 1 Haziran Cumartesi günü yeniden kapatılmasının gerekçesini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sordu. Özer, Bir hafta arayla yapılan iki farklı uygulamanın söz konusu olduğuna dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Galatasaray Meydanı’nın 1 Haziran Cumartesi günü Cumartesi Anneleri’ne kapatılmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na verdiği soru önergesinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlamasını talep etti.

Özer, önergesine ilişkin açıklamasında Galatasaray Meydanı’nın kapalı olmasının “Toplanma ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkı” ve “Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti”ni ihlal ettiğine dikkat çekti.

"HUKUKUN KEYFİ İHLALİ"

Cumartesi Anneleri’nin 25 Mayıs’taki 1000. hafta eyleminin gerçekleştirildiğini hatırlatan Özer, Ali Yerlikaya’nın daha önce kullandığı “Cumartesi Anneleri ile ilgili biz iyi niyetliyiz, onlar da zaten mağdur. Sayın Cumhurbaşkanımız da kabullerine aynı şeyi söylemişti. O zamanki sözünden hareketle bu olayı suhuletle, en güzel şekilde çözeceğiz” ifadelerini hatırlattı.

“Aradan geçen zaman göz önüne alındığında Cumartesi Anneleri’nin demokratik haklarının hala ihlal edildiği bir gerçektir. Bir hafta arayla yapılan iki farklı uygulama da hukukun ‘keyfi’ ihlalidir” diyen Özer, Galatasaray Meydanı’nın gerekçesini sordu.