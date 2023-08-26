Cumartesi Anneleri’ne polis ablukası: İstiklal Caddesi bariyerlerle kapatıldı!

Cumartesi Anneleri’nin 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı’nda düzenlediği oturma eylemi ve basın açıklaması 961. haftada da müdahale ile karşılaştı. İstiklal Caddesi her iki yönden de polis barikatları ile kapatılırken Cumartesi Anneleri ve hak savunucularının caddeye girişine izin verilmedi.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul'daki Gatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, adalet arayışlarının 961. haftasında da engelleniyor.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’na çıkması bir kez daha polis engeline takıldı.

Her iki yönünün de polis barikatları ile kapatıldığı İstiklal Caddesi’nde girişlere izin verilmiyor.

İstiklal Caddesi'nde yürümek de yasak. Cumartesi Anneleri buluşamasın diye cadde her iki yönden polis barikatları ile kapalı. #CumartesiAnneleri961hafta pic.twitter.com/I5QyE67K0z — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) August 26, 2023

GÖZALTILAR AYM KARARINA RAĞMEN DEVAM EDİYOR

Cumartesi Anneleri'nden Maside Ocak, 700. haftadaki (25 Ağustos 2018) polis müdahalesini AYM'ye taşıdı.

Ocak, başvurusunda "24 yıldır süren etkinliğin barışçıl bir şekilde yapıldığını, yasaklamaya ilişkin herhangi bir tebligat yapılmadığını ve bunun yanı sıra kolluk gücünün orantısız güç kullanarak toplantıyı dağıttığını, müdahale ve gözaltı sırasında yaralandığını belirterek kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini" dile getirdi.

Yüksek mahkeme "kötü muamele" iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Karar oy çokluğuyla çıktı.

Karara karşı oy kullanan tek isim ise İçişleri Bakanı yardımcısı iken AYM üyeliğine atanan Muhterem İnce oldu.