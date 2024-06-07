Cumartesi Anneleri’nin davası bugün
Haber Merkezi
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği 'ihlal' kararına rağmen eylemleri engellenen Cumartesi Anneleri'ne 950. haftada düzenlenen eylem nedeniyle "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet" suçundan açılan dava bugün İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Yargılanan isimlerin tamamı şöyle: Ali Ocak, Ali Tosun, Besna Tosun, Cüneyt Yılmaz, Hanife Yıldız, Hasan Karakoç, Hatice Korkmaz, Hünkar Hüdai Yurtsever, İkbal Yarıcı, İrfan Bilge, İsmail Yücel, Leman Yurtsever, Maside Ocak, Meryem Pars, Mikail Kırbayır, Mukaddes Şamiloğlu, Selvi Gülmez, Oya Meriç Eyüboğlu, Saime Sebla Ercan, Ümmügülsüm Aylin Tekiner.