Cumartesi Anneleri’nin sembol isimlerinden Emine Ocak hayatını kaybetti

1995 yılında gözaltında kaybedilen oğlu Hasan Ocak’tan sonra Cumartesi Anneleri’nin mücadelesinin simge isimlerinden biri haline gelen Emine Ocak, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Geçirdiği kalp krizinin ardından yaklaşık bir aydır hastanede yoğun bakımda olan Emine Ocak’ın ölüm haberi Cumartesi Anneleri’nin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Paylaşımda, “Büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz: Cesaretiyle, ısrarı ve kararlılığıyla hakikat ve adalet mücadelemizin en güçlü sesi Emine Ocak’ı kaybettik. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca duyurulacaktır” ifadeleri yer aldı.

Büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz:



Cesaretiyle, ısrarı ve kararlılığıyla hakikat ve adalet mücadelemizin en güçlü sesi Emine Ocak’ı kaybettik.



Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca duyurulacaktır.



Ocak Ailesi

Cumartesi Anneleri

İnsan Hakları Derneği pic.twitter.com/wFEy9qlFjh — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) July 23, 2025

1995’te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın annesi Emine Ocak, oğlunun akıbetini öğrenmek ve sorumluların yargılanması için yıllarca mücadele yürüttü.

Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri’nin simge isimlerinden biri haline gelen Ocak, yıllar boyunca oturma eylemleriyle kamuoyunun dikkatini kayıplara çekti.