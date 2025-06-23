Cumartesi Annesi Emine Ocak kalp krizi geçirdi

30 yıl önce oğlu Hasan Ocak'ı kaybeden ve oturma eylemine ilk başlayanlardan olan 89 yaşındaki Emine Ocak, kalp krizi geçirdi.

Ocak Ailesi, Emine Ocak'ın 20 Haziran’da solunum yetmezliğine bağlı olarak kalp krizi geçirdiğini paylaştı. Ocak, yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutuluyor.

1995 yılında gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın annesi Emine Ocak, oğlunun akıbetini öğrenmek ve sorumluların yargılanması için yıllarca mücadele verdi. Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri'nin simge isimlerinden biri olan Ocak, oturma eylemleriyle kamuoyunun dikkatini kayıplara çekti.