Cumartesi Annesi Emine Ocak, son yolculuğuna uğurlandı

Cumartesi Anneleri’nin sembol isimlerinden, 89 yaşında hayatını kaybeden Emine Ocak, son yolculuğuna uğurlandı.

Ocak için 30 yıldır mücadele ettiği Galatasaray Meydanı'nda saat 10:00'da tören düzenlendi.

Törene CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldı.

Törende, Emine Ocak’ın kızı Maside Ocak, oğulları oğlu Ali Ocak ve Hüseyin Ocak, gözaltında kaybedilenlerden Fehmi Tosun’un eşi Hanım Tosun, kızı Besna Tosun, Cemil Kırbayır'ın kardeşi Mikail Kırbayır, Rıdvan Karakoç’un kardeşi Hasan karakoç, Murat Yıldız’ın annesi Hanife Yıldız konuşmalar gerçekleştirdi. Konuşmacılar şu görüşleri dile getirdi:

"ACIDAN SABIR, SABIRDAN UMUT, UMUTTAN DİRENİŞ ÖRDÜ"

Maside Ocak: Acıdan sabır, sabırdan umut, umuttan direniş ören bir vicdan anıtıdır annemiz. Tülbentinin altına rüzgar gibi sığdırdığı inadının, titreyen ellerinin arasına sakladığı adalet çağrısının, ’Ben buradayım’ diyen suskunluğunun yedi cihan tanığıdır. Annem, sen sadece bizim değil, milyonlarca insanın yüreğinde umut oldun. Şimdi seni Hasan'ın yanına uğurluyoruz. Bir halkın hafızası, bir annenin kalbiyle atar. Biz, kaybettiğimiz tüm annelerimiz, babalarımız ve yakınlarımız için bu meydanda olmaya devam edeceğiz.

"HİÇBİR ZAMAN GERİ ADIM ATMADI VE ADALET İSTEDİ, HAKİKAT İSTEDİ"

Hüseyin Ocak: Bu meydanda 30 yılını çürütürken her toprakta, her taşta onun saç telleri var. Polisler ona defalarca gaz sıktı. Buradaki her karakolda onun parmak izleri var. Ama o hiçbir zaman geri adım atmadı ve adalet istedi, hakikat istedi. Kendi oğluyla beraber tüm gözaltında kaybolanların kemiklerini istedi.

Hanife Yıldız: Anneciğim sana bir ricam olacak. Belki yükün ağır biliyorum ama bir de benim Murat'ımı görürsen benim yerime ona sarıl anneciğim. Bir de söyle çok özür diliyorum ben yavrumdan. Çok özledim.

Besna Tosun: Emine anne 30 yıl önce bu meydana, çocuklarıyla Hasan’ın annesi olarak geldi. Bugün onu, hepimizin annesi olarak bu meydandan uğurluyoruz. Emine anne 30 yıl önce bu meydana, dünyanın en uzun süren sivil itaatsizlik eyleminin, direnişinin tohumlarını attı. O tohumlar kök saldı, filizlendi, büyüdü. Bizler senin köklerin, senin dalların, çiçekleriniz anne. Mirasına sahip çıkacağız. Nasıl ki sen 30 yıldır hiç susmadın, hiç durmadın, Biz de sana söz veriyoruz hiç susmayacağız hiç vazgeçmeyeceğiz. Kaybedenlerden adil bir yargı önünde hesap sorana kadar, kayıplarımızı bulup kendi ellerimizle toprağa verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

"KATİLLER YARGILANACAK, HAKİKAT VE ADALET MUTLAKA YERİNİ BULACAK"

Pervin Buldan: Bu meydan Emine annenin meydanı. Bu meydan 30 yıl öncesine tanık bir meydan. Bu meydanda Emine anne sadece Hasan'ı, sadece Hasan'ın katillerini değil, Hasan'ı kaybedenleri değil, Emine anne aynı zamanda Rıdvan'ın annesi, Abdullah'ın annesi, Savaş'ın annesi, bizim çocuklarımızın büyük annesi oldu. Bu meydanda yıllarca hakikat ve adalet arayışında olan Emine annemizi bugün sonsuzluğa uğurlarken, ‘Gözün arkada kalmasın’ diyoruz... Sen öyle evlatlar, torunlar yetiştirdin ki, senin mirasını devralacak milyonlarca insan bıraktın. Bu adalet, bu hakikat senin kemiklerini asla sızlatmayacak. Yerinde rahat uyu. Hasan'a, Savaş'a, Abdullah'a, yine burada kaybedilenleri arayan ailelerimizin yakınlarına bizlerden selam söyle. Hiçbirinin gözü arkada kalmasın. Katiller yargılanacak, hakikat ve adalet mutlaka yerini bulacak.

Konuşmaların ardından törene katılanlar hep bir ağızdan "Anne buradayız" dedi. Törenin sona ermesiyle Emine Ocak'ın naaşı alkışlar eşliğinde araca taşınarak alandan ayrıldı.

OĞLU VE EŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Törenin ardından saat 16.00'da ise Gazi Cemevi'nden son yolculuğuna uğurlandı. Ocak, Gazi Mezarlığı’nda oğlu Hasan Ocak ve eşi Baba Ocak’ın yanına defnedildi.

1995’te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın annesi Emine Ocak, oğlunun akıbetini öğrenmek ve sorumluların yargılanması için yıllarca mücadele yürüttü.

Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri’nin simge isimlerinden biri haline gelen Ocak, yıllar boyunca oturma eylemleriyle kamuoyunun dikkatini kayıplara çekti.