Cumartesi Annesi Fatma Kırbayır hayatını kaybetti

Gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır'ın kardeşi Cumartesi Annesi Fatma Kırbayır ağabeyinin akıbetini öğrenemeden yaşamını yitirdi.

12 Eylül 1980 darbesinde Ardahan’ın Okçu köyündeki evinden gözaltına alındıktan sonra haber alınamayan Cemil Kırbayır’ın kardeşi Cumartesi Annesi Fatma Kırbayır hayatını kaybetti.

Fatma Kırbayır'ın annesi Berfo Kırbayır da oğlunun akıbetini öğrenemeden 2013 yılında yaşamını yitirmişti.

"ÖLÜRSEM DEVLETE HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM"

Cumartesi Anneleri'nin 651'inci hafta eyleminde kardeşinin akıbetini soran Fatma Kırbayır, "Ben ölürsem bu devlete hakkımı helal etmeyeceğim. Bize göstermediniz bari öbür analar görsün. Kemiklerini bize verin" demişti.

BERFO KIRBAYIR'IN YANINA UĞURLANACAK

Cumartesi Anneleri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fatma Kırbayır'ın cenazesinin yarın (15 Mayıs Çarşamba) öğle namazının ardından Göle'de toprağa verileceğini duyurdu.

Berfo Kırbayır / Cemil Kırbayır'ın annesi

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"12 Eylül kayıplarımızdan Cemil Kırbayır’ın kardeşi, mücadele arkadaşımız Fatma Kırbayır da, Berfo Annemiz gibi Cemil’den bir haber alamadan aramızdan ayrıldı. Acımız büyük. Fatma Kırbayır, 15.05.2024 (yarın) Öğle namazının ardından, İçerenköy Gökyiğit Camisinden Berfo Annemizin yanına, Göle'ye uğurlanacak."