Cumartesi günü bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri nedir? Bankalar hangi gün çalışır? (2026 Güncel)

Cumartesi günü bankalar açık mı sorusu yurttaşlar tarafından sıklıkla sorulan bir soru. Peki, bankalar hangi gün açık, hangi gün kapalıdır? Çalışma saati bankadan bankaya değişir mi? Cevapları makalemizde bulabilirsiniz.

BirBilgi
  • 10.01.2026 17:54
  • Giriş: 10.01.2026 17:54
  • Güncelleme: 10.01.2026 17:54
Kaynak: Haber Merkezi
Cumartesi günü bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri nedir? Bankalar hangi gün çalışır? (2026 Güncel)
Foto: Depophotos

Özel sektörde genellikle cumartesi günleri de çalışıldığından yurttaşlar, "Cumartesi günü bankalar açık mı" sorusunun cevabını merak ediyor.

Cumartesi günü bankalar çalışır mı? Bankalar hangi günler çalışır. Detaylar şöyle:

9 GÜNLÜK TATİLDE BANKALAR KAÇ GÜN ÇALIŞIR?

Bankalar resmi tatillerde ve haftasonu günlerinde çalışmaz. Genellikle 9 gün olabilen bayram tatillerinde bankalar, bayramın haftaiçine gelmeyen günlerinde çalışırlar.

Dini bayram arife günlerinde bankalar 09:00 - 12:30 arası çalışır.

23 Nisan, 1 Mayıs, 15 Temmuz, 29 Ekim ve 30 Ağustos günlerinde bankalar kapalıdır.

CUMARTESİ GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 09:00 - 12.30 arası ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi günü bankalar kapalıdır.

BANKALAR 28 EKİM'DE AÇIK MI?

28 Ekim günü bankalar yarım gün hizmet vermektedir. Saat 13.00'e kadar açıktır. 29 Ekim günü ise bankalar kapalıdır. İşlemlerinize internet bankacılığı üzerinden devam edebilirsiniz.

