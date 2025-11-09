Cumartesi İnsanları'ndan İshak Tepe hayatını kaybetti

Cumartesi İnsanları’ndan İshak Tepe, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Cumartesi Anneleri’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İshak Tepe’nin Bitlis’te oğlu Ferhat Tepe’nin yanına defnedildiği duyuruldu ve şöyle denildi:

"Cesareti, bilgeliği ve kararlılığıyla yol gösterecimiz İshak Tepe'nin aramızdan ayrılışının derin üzüntüsü içindeyiz. Anısı ve mücadelesi bize emanet. Birbirimize sözümüz var, adalet yerini bulana kadar vazgeçmeyeceğiz. İshak amcamız, Bitlis’te oğlu Ferhat’ın yanına defnedildi. Tepe Ailesi, bugün Bitlis Hüsrevpaşa Camisinde taziyeleri kabul ediyor."

Büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz!



Cesareti, bilgeliği ve kararlılığıyla yol gösterecimiz İshak Tepe'nin aramızdan ayrılışının derin üzüntüsü içindeyiz.

Anısı ve mücadelesi bize emanet.

Birbirimize sözümüz var, adalet yerini bulana kadar vazgeçmeyeceğiz.

İshak amcamız,… pic.twitter.com/HmnVjkbupK — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) November 9, 2025

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, başsağlığı mesajı yayımladı: "Kürt dili ve kültürüne kattıklarıyla, bilgeliği ve cesaretiyle yolumuzu aydınlatan Cumartesi İnsanlarından İshak Tepe’yi kaybettik. Çok üzgünüm. İshak Tepe, gözaltında katledilen oğlu gazeteci Ferhat Tepe’nin ve tüm faili meçhul cinayetlerde katledilen canlarımızın akıbetini 32 yıl boyunca bıkmadan usanmadan sordu. Onun ardında bıraktığı adalet arayışını, değerli mirasını her zaman yaşatacağız. Ailesinin, Kürt halkının ve hepimizin başı sağ olsun."

32 YILDIR OĞLUNU ARIYORDU

İshak Tepe, 19 yaşında öldürülen ve cinayeti faili meçhul bırakılan Özgür Gündem muhabiri Ferhat Tepe için 32 yıldır adalet arıyordu.

Ferhat Tepe davasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyan İshak Tepe, Türkiye’nin mahkûm edilmesini sağlayarak, faili meçhul cinayetler meselesini uluslararası gündeme taşımıştı.