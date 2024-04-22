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Cumayeri’nde odunluk küle döndü

Ajans Haberleri
  • 22.04.2024 13:50
  • Giriş: 22.04.2024 13:50
  • Güncelleme: 22.04.2024 13:50
Kaynak: İHA
Cumayeri’nde odunluk küle döndü

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde alevlere teslim olarak küle dönen odunluk kullanılamaz hale geldi. 

Olay Ören köyünde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Nezaket U.’ya ait evin yanında bulunan odunlukta belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki yurttaşlar durumu Cumayeri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler, yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Odunluk kullanılamaz hale geldi. 

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