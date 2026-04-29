Cumhur çözülürken

Politika Servisi

Mansur Yavaş’ın açıklamasından sonra iktidara yakın medya organları peşi sıra manşet attı: “Muhalefette aday gerilimi.” Her fırsatta muhalefet içinde çatlak arayan, çözülme ve erime bekleyen iktidar medyası; esas olarak Cumhur İttifakı’nın istikrarlı küçülmesini saklamaya çalışıyor.

BAHÇELİ İÇE DÖNDÜ

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında örgüt içine konuştu. Bahçeli; “Unutmayalım ki bu dava hatırlayanların değil, taşıyanların davasıdır. Tarih de göstermektedir ki bu yürüyüş yorulanlarla sürmez; yükü omuzlayanlarla devam eder. Yorulup kenara çekilenlere sitemimiz yoktur. Zira yükümüz ağırdır” diyerek son günlerde parti içinde yaşanan görevden almalara dolaylı bir gönderme yaptı.

Bahçeli’nin “Büyük davalar sadece dışarıdan gelen saldırılarda sınanmaz. İçeride büyüyen tereddütlerle de sınanır” cümlesini kimin için söylediği tam olarak anlaşılamadı. Bununla birlikte; İzzet Ulvi Yönter’in görevden ayrılmasından sonra başlayan ve sayısı 11’i bulan il örgütü fesihlerinin bu açıklamayla kuşkusuz doğrudan bağlantısı var. Bahçeli’nin konuşmasında tereddüdün neye dair gösterildiği veya sorunun nerede çıktığı tam anlaşılamadı. Ama parti içinde kolay bitmeyecek bir mücadelenin fitilinin ateşlenmiş olduğu çok açık. Ayrılan her ismin Bahçeli’ye bağlılık ifade etmesi, meseleyi önemsizleştirmekten ziyade “Bahçeli sonrası” mücadelesinin hız kesmeden devam edeceğini gösterdi.

AKP’Lİ SEÇMEN UMUTSUZ

Cumhur İttifakı’nın, özelde de AKP’nin durumunu ortaya koyan ikinci bir gelişme kamuoyu araştırmasıyla ortaya kondu. PİAR Araştırma, 3-6 Nisan 2026 tarihlerinde 26 kentte 2 bin 440 katılımcı ile bir anket gerçekleştirdi. Ankette katılanlara önce kime oy verecekleri soruldu. Ardından AKP’ye oy vereceğini belirten seçmenlere, "Bugün yürüttüğü politikaları hiç değiştirmeden seçime giderse AK Parti’ye oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Seçmenlerin yüzde 64,8’i "oy veririm" derken, yüzde 21,3’ü ise oy vermeyeceğini belirtti. Ankete göre, AKP’li seçmenlerin yüzde 13,9’u soruya kararsız kaldıklarını ifade etti. AKP’li seçmenlerin üçte ikisi her koşulda “desteklerim” derken, üçte birinin ciddi tereddütleri var. Aynı soru CHP’li seçmene sorulduğunda, her koşulda destek verenlerin oranı yüzde 90’ları geçiyor.

ÇELİK ÇEKİRDEK DURUMU

Bu iki rakam gösteriyor ki AKP’nin çelik çekirdek oylarında bile erime başladı. Yüzde 20-25 bandında ifade edilen kararlı seçmenin geldiği nokta, AKP ve Erdoğan’ın geleceğine dair alarm zillerinin çaldığını gösteriyor.

AKP ve Erdoğan bugüne kadar en çok "çelik çekirdek" adı verilen ve toplam seçmen içinde yüzde 30’lar olarak ifade edilen kesime güvendi. Bu sayede neredeyse oyuna önde başlamış oluyordu. Ama son kamuoyu yoklamaları ana gövdede bir erimenin, çekilmenin başladığını gösteriyor.

Geçen hafta sonu Erdoğan’ın il ve ilçe örgütlerine ve milletvekillerine “sahaya çıkın” talimatı verdiği konuşuldu. Ama Erdoğan, AKP örgütlerine aynı emri neredeyse üç ayda bir veriyor. Buna rağmen örgütlerde yaprak kımıldamıyor. Ne örgüt yöneticilerinin ne de milletvekillerinin sahaya çıkacak yüzleri kalmamış durumda.

İşçi, kamu çalışanı ve üretici ezildi. İktidar cenahı asla sorumluluk almıyor. Mehmet Şimşek politikaları yandaş medyada eleştirilse de iktidar kanadından gelen “destek” açıklamaları hiç bitmedi. Halk artık AKP’nin hiçbir sorunu çözemeyeceğine kanaat getirmiş durumda. Bugüne kadar yüzde 50 diye ifade edilen muhalefet cephesinde var olan iktidardan umudu kesme hali, artık diğer yüzde 50’ye de bulaşmış durumda. Tüm güç gösterilerine rağmen her geçen dakika iktidarın aleyhine işlemeye devam ediyor.