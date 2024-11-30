Cumhur İttifakı formunda: Yurttaşın yararına düzenlemelere ret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tamamlanan 2025 yılı bütçe görüşmeleri, AKP’nin yasama faaliyetlerine bakışına ayna tuttu.

Komisyonun AKP ve MHP’li üyeleri, yurttaşın yararına olacak tüm düzenleme tekliflerine itiraz etti. Türkiye'deki ekonomik krizin baş sorumluları olarak gösterilen Cumhur İttifakı üyelerinin itiraz ettiği konular arasında kadınların ve çocukların yararına olacak çok sayıda düzenleme yer aldı.

Aile Bakanlığı’nın 27 Kasım’da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleşen bütçe görüşmeleri, 12 saat sürdü. Görüşmelerin son bölümünde, komisyon üyelerinin bakanlık bütçesinin artırılmasına yönelik önergeleri görüşüldü.

ÇOCUKLARIN KORUNMASI

Bakanlığın, çocukların korunması ve gelişiminin sağlanmasında daha etkin olmasını sağlamak için bütçenin 20 milyar TL artırılması teklif edildi. Önergenin sahibi CHP Milletvekili Cavit Arı, “Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması” programının 18,8 milyar TL’lik mevcut ödeneğinin yetersiz olduğunu altını çizdi. Önerge, AKP ve MHP’liler karşı oylarıyla reddedildi.

İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta ise Türkiye'deki çocukların yüzde 40,3’ünün sosyal dışlanma riski altında olduğunu kaydetti. Usta, çocuk istismarları, suça bulaşan çocuklar, suça sürüklenen çocuklar, suç mağduru çocuklar, bağımlılık, çocuk istismarı, ve kreşlerle ilgili ihtiyaçların karşılanması için “Çocukların Korunması ve Geliştirilmesi” programına 25 milyar TL eklenmesini istedi. Usta’nın önergesi de AKP ve MHP’nin muhalefetiyle kabul edilmedi.

KADININ GÜÇLENMESİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun AKP ve MHP’li üyeleri, “Kadının Güçlenmesi” programının ödeneğini artırılmasına da karşı çıktı. CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, “Kadının Güçlendirilmesi” programının ödeneğinin dört kat artırılarak 40 milyon TL’ye çıkarılması yönündeki teklifine de “Hayır” oyu verildi.

YOKSULLUKLA MÜCADELE

CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ise artan enflasyon ve hayat pahalılığının, yoksulluğu derinleştirdiğini vurguladı. Bu kapsamda sosyal yardım programlarının artırılmasına ihtiyaç olduğunu kaydeden Türeli, “Bu çerçevede, Yoksullukla Mücadele Programı'nın ilgili tertibinde bulunan 87 milyar 631 milyon 879 bin TL tutarındaki yetersiz ödeneğe 50 milyar lira eklenmesi amacıyla önerge veriyoruz. Sayın Bakan, gördüğünüz gibi ödenekleri artıralım diyoruz ama iktidar grubu reddedecek galiba gene” ifadelerini kullandı. Önerge için Cumhur İttifakı üyeleri, “Hayır” oyu kullandı.

CİNSEL ŞİDDET

DEM Parti Milletvekili Gülcan Sayyiğit de kadına yönelik şiddetle etkin mücadele edilmesi için hazırladıkları önergeyi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’na sundu. Cinsel şiddet gören kadınların çoğu zaman başvurulacak bir mekanizma olmadığı için yaşadığı sorunu anlatmadığını ifade eden Sayyiğit, “Cinsel Şiddetle Mücadelede Kriz Merkezleri”nin açılması için bakanlık bütçesinin 40 milyar TL artırılması gerektiğini dile getirdi. Sayyiğit’in bu kapsamdaki önergesi de AKP ve MHP’lilere takıldı.