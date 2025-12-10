Cumhur İttifakı'nda 'Bilal Erdoğan gerginliği' iddiası: "Şimdiden buna niye ihtiyaç duyuluyor?"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın son haftalarda siyasete ve ekonomiye dair yaptığı açıklamalarının ardından Cumhur İttifakı kulislerinden itirazlar geldiği öne sürüldü.

Nefes yazarı Nuray Babacan, Bilal Erdoğan'ın ön plana çıktığı ve Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra partinin başına geleceği iddialarının ardından kulislere düşen bilgileri kaleme aldı.

Babacan'ın yazısında şu ifadeler yer aldı:

"MHP’lilerin AKP’li kurmaylara, Bilal Erdoğan ile ilgili sorular sorduğu, “Cumhurbaşkanının oğluyla ilgili bir planı mı var? Biz bir dönem daha kendisiyle seçime gidilmesinden yanayız. Şimdiden buna niye ihtiyaç duyuluyor?” benzeri sorular sordukları aktarılıyor.

Bilal Erdoğan, dikkat çekmesine çekiyor da partide kendisiyle yol yürümenin zor olacağına inananlar da az değil. Bilal Erdoğan’ın sürecin sonunda bir Fatih Erbakan vakasına dönüşeceği, güçlü babaların oğullarının güçlü etki yaratamadığı, küçük partinin küçük liderine dönüşeceği yorumları da yapılıyor.

Konu, Erdoğan’dan sonrasını konuşmaya gelince, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan ve ailenin damatlarından söz etmemek olmaz. Fidan, dış politika ve Suriye konusuyla epey mesai sarf ettiği için iç siyaset ve gelecekteki liderlik konularıyla pek ilgili görünmüyor. Hatta ilgili görünmemeyi tercih ediyor.

İktidar medyasında sık sık Fidan’ın başarısı ve popülerliğiyle ilgili yazılar kaleme alanlar, iç kamuoyunda karşılığı olmamasını es geçiyorlar. Fidan, olası bir yarışta ancak top ayağına geldiğinde değerlendirecek biri olarak tanımlanıyor.

Oyun dışı kalmış gibi görünen damat Berat Albayrak, seçenekler arasında değerlendirilmiyor. Hatta kardeşi Serhat Albayrak’ın aile için daha önemli bir noktada olduğunu dile getirenler var.

İkinci damat Selçuk Bayraktar’ın çıkışlarını zaman zaman liderlik yarışı olarak yorumlayanlar var. Ancak, son dönemde dillendirilen en ilginç iddia; bir gün siyaset planı olsa bile bunu AKP mirası üzerine kurmayacağı, kendisinin gelecekte daha modern muhafazakar yeni bir oluşumun başına geçebileceği…"