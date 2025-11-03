Cumhur İttifakı'nda çatlak tartışmaları: Erdoğan'dan Bahçeli'ye mesajlar

AKP Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantının Erdoğan, ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Külliye'deki 29 Ekim Resepsiyonu'na katılmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "hediye" nedeniyle teşekkür etti. Erdoğan ayrıca "Terörsüz Türkiye" süreci konusunda da Bahçeli'ye mesaj veren Erdoğan, "İktidar ve ittifak olarak bunu gerçekleştireceğiz" dedi, "ayrılığa düşmeden" ifadesini kullandı. Bahçeli'nin resepsiyona katılmaması Cumhur İttifakı'nda çatlak olarak yorumlanırken Bahçeli'nin yarın "önemli" mesajlar vermesi bekleniyor.

29 Ekim nedeniyle Kuzey Kıbrıs mesajı veren Erdoğan, "Geçtiğimiz çarşamba günü bildiğiniz gibi Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü milletçe hep birlikte gururla kutladık. Yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve hatta hiçbir MHP temsilcisinin katılmadığı Külliye'de gerçekleştirilen 29 Ekim Resepsiyonu'yla da ilgili konuştu.

Bahçeli'nin Erdoğan'a gönderdiği hediye.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ise 29 Ekim nedeniyle gönderdiği hediye için teşekkür etti. Erdoğan şunları kaydetti: "Bayram sevincimize ortak olan dost ve kardeş ülkelerin tamamına şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde şahsımıza gönderdikleri anlamlı bir hediyeyle Cumhuriyet'imizin 102'nci yılını kutlayan Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, Külliye'mizdeki resepsiyonumuza teşrif eden siyasi partilerin kıymetli genel başkanlarına, Cumhuriyet'imizin 102'nci yaşını coşkuyla kutlayan tüm misafirlerimize, tüm vatandaşlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihinin açık ara en başarılı kadrosu olarak ittifak ortağımız ve milletimizle beraber Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı yapana kadar dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz."

"İKTİDAR VE İTTİFAK OLARAK..."

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, burada da Bahçeli'ye mesajlar verdi. Erdoğan, şöyle konuştu: "Artık terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz. Kaynaklarımızı eğitime, sağlığa, turizme, hasılı ekonomik kalkınmaya hasletmek istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Hem iktidar hem ittifak olarak, hem de millet olarak bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. İstikbalin mutlu ve müreffeh günlerini birlikte inşa edeceğiz. Ayrılığa düşmeden, birbirimize güvenerek, müştereklerimizi büyüterek, birbirimize empatiyle yaklaşarak parlak yarınlara beraberce yürüyeceğiz."