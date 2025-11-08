'Cumhur İttifakı'nda çatlak' tartışmaları: MHP'li Büyükataman'dan açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "MHP ve Cumhur İttifakı, tam bir uyum içerisinde terörü hem ülkemizden hem de bölgemizin tamamından temizlemeye kararlıdır" dedi.

Büyükataman, MHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığınca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri ve "Derdiniz Derdimizdir" sohbet programları kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı.

Sürece ilişkin bilgiler veren Büyükataman, "Kısa sürede aziz milletimiz tarafından da sahiplenilen Terörsüz Türkiye hedefi, milli ülkülerimiz etrafında kenetlenmenin, 1000 yıllık kardeşliğimizi yaşatmanın, istiklal ve istikbalimize sahip çıkmanın adı olmuştur" diye konuştu.

Büyükataman, "Terörsüz Türkiye'nin tavizsiz, pazarlıksız ve hiçbir teslimiyete kapı aralamadan 40 yıllık terör belasını gündemden çıkaracak bir hedef olduğunu" dile getirerek şunları kaydetti:

"Türk kimliğinin ve milletimizin egemenlik haklarının tartışmaya açılması söz konusu değildir. Türklük, vazgeçilmez kimliğimizdir. Her Türk vatandaşı, eşittir. MHP, tüm vatandaşlarımızı Türk milleti çatısı altında kucaklamaktadır. Bu kutlu hedef 1000 yıllık kardeşliğimizi yaşatacak kararlılığın adıdır. Bu süreçte şehit ve gazilerimizin emanetleri asla incitilmemiş, Türkiye terörle mücadelesine kararlı bir şekilde devam etmiştir. Türkiye'nin terör belasından kurtulmasından korkan bazı muhalif çevreler işi sulandırmaya, bu kutlu hedefi karalamaya teşebbüs etse de aziz milletimiz, yalana ve iftiraya geçit vermemiştir. Yabancı ülkelerde Türkiye'yi şikayet etmekten milletimizin dertlerini dinlemeye fırsat bulamayan CHP'nin ve onun kuyruğuna takılıp yalanlarla, iftiralarla siyasi varlığını sürdürmeye çalışan İP'in milletimiz nazarında bir itibarı kalmamıştır. Bu sefil anlayış, hangi yalanın arkasına sığınırsa sığınsın, ne yaparsa yapsın Terörsüz Türkiye hedefimize leke süremeyecek, kardeşlik ikliminin hüküm sürmesine engel olamayacaktır."

Büyükataman, "İsrail'in Suriye'de bütünlük ve istikrara engel olmaya, SGD/YPG'yi kışkırtarak adeta bölgeyi istikrarsızlığa mahkum etmeye çalıştığını" savundu.

Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölücü terör örgütünün örgütsel varlığı lağvedildikten sonra örgüt elemanlarının SDG/YPG'ye silahlarıyla birlikte katılmaları, bu terör örgütü yapılanmasının Suriye merkezi yönetimiyle entegrasyon müzakereleri devam ederken ayrı bir tümen kurma talepleri, milli güvenliğimize doğrudan bir tehdittir. Terör örgütü PKK'nın başka bir maskeyle karşımıza çıkması, Terörsüz Türkiye hedefiyle çelişkilidir ve Türkiye Cumhuriyeti, buna asla müsaade etmeyecektir. MHP ve Cumhur İttifakı, tam bir uyum içerisinde terörü hem ülkemizden hem de bölgemizin tamamından temizlemeye kararlıdır. Terörsüz Türkiye hedefinin sekteye uğraması için pusuda bekleyenler, kaybetmeye mahkumdur. Kazanan, Türkiye ve Türk milleti olacaktır."

İsmet Büyükataman, Türkiye Yüzyılı'nın barışın, huzurun, güvenliğin, kalkınmanın ve refahın yüzyılı olacağını, asırlık birlik ve sonsuz kardeşliğin hiçbir emperyal güce ödün vermeden sonsuza kadar yaşatılacağını kaydetti.