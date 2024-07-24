Cumhur İttifakı'nda 'Katliam Yasası' çatlağı: MHP'li Ulvi Yönter, Bahçeli'nin eski tweetini paylaştı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sokak köpeklerine ilişkin 2018 yılında paylaştığı bir gönderiyi yeniden paylaştı.

Cumhru İttifakı'nda 'Katliam Yasası' konusunda MHP ile AKP arasında tam anlamıyla bir görüş birliği sağlanabilmiş değil.

Son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Devlet Bahçeli’nin sokak köpeklerine ilişkin 2018 yılında Twitter’da paylaştığı bir gönderiyi yeniden (retweet) paylaştı.

Paylaşımda, Bahçeli’nin “Allah’ın her yarattığını aziz bilen bir inancın mensupları hayvan katillerini affetmeyecektir. Ha bir köpek yavrusunu kesmişler, ha bir emzikli bebeği katletmişler, mana ve muhteva olarak hiçbir fark yoktur” ifadeleri yer alıyor.

Allah’ın her yarattığını aziz bilen bir inancın mensupları hayvan katillerini affetmeyecektir. Ha bir köpek yavrusunu kesmişler, ha bir emzikli bebeği katletmişler, mana ve muhteva olarak hiçbir fark yoktur. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) June 16, 2018

SAPANCA’DA PATİLERİ KESİLMİŞ YAVRU KÖPEK BULUNMUŞTU

Bahçeli, 2018’deki paylaşımı Türkiye'nin gündemine oturan yavru köpeğe şiddet olayına ilişkin.

Bahçeli, söz konusu paylaşımı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin yapmıştı.

Söz konusu olayın ardından bir kişi gözaltına alınsa da daha sonra serbest bırakılmıştı.

Bu olay, kamuoyunda hayvana yönelik şiddetteki cezasızlığın yeniden gündeme gelmesiyle sonuçlanmıştı.

Bacakları kesilen yavru köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

DEVLET BAHÇELİ DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALARINDA NE DEMİŞTİ?

Bahçeli sokak hayvanlarına ilişkin açıklamaları ile daha önce de gündeme gelmişti.

Bahçeli'nin konuya dair dün yaptığı açıklamada "Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur. MHP de üzerine düşeni yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı ayrıca 2024'ün Mayıs ayında da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Televizyonlardaki tartışmaları dinliyoruz. İkiye bölünmüş vaziyetteler. İşte en çok ağırlık kazanan şey, köpekleri uyutma konusu. Köpekler, Türkiye'nin neresine giderseniz gidiniz öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar ve herkes görür onu. Ama bu uyutma nedir, kim yapacak, sınırı ne kadar, kaç saat uyutacaklar? Bunlar tabii belirsiz. Tartışma çok farklı boyutlara götürüyor. Türkiye'de ve dünyada çok şeyler oluyor. Çok insan açlık sınırının altında, işsiz, kimsesiz. Birçok olaylarla karşı karşıya. İnsanları sevmekten uzak kalanların hayvanları sevmeye yönelmeleri acaba insanları sevmekteki güçlükten mi kaynaklanıyor, onu da bilmek lazım. Benim alanıma girmiyor."