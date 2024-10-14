Cumhur İttifakı'nın destekçisinden Numan Kurtulmuş'a istifa çağrısı

Cumhur İttifakı'nın destekçisi Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Anayasa'nın 3. maddesi" çıkışıyla ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a istifa çağrısında bulundu.

Önde Aksakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un 'Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz.' diyerek ortaya bıraktığı pimi çekilmiş el bombası doğrudan lâik Cumhuriyete yönelik bir kalkışma denemesidir" ifadelerini kullandı.

"ÖNERİSİ TAMAMEN DEMOGOJİ"

Aksakal, şöyle devam etti: "Sözde işaret ettiği “Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir.” şeklindeki önerisi de tamamen demogoji ve laf kalabalığından başka bir anlam taşımaz. Bölgemizde yaşanan siyasi gelişmelerin ülkemiz adına geldiği nokta itibariyle bugün Sayın Meclis Başkanının bulunduğu mecranın, Türkiye’nin önceliklerinin çok uzağında olduğu tartışma götürmez bir gerçektir."

İSTİFA ÇAĞRISI

Numan Kurtulmuş'a istifa çağrısında bulunan Aksakal, "Anayasamızın üçüncü maddesinden dem vurarak ilk dört maddesini tartışmaya açma gayretinde görünen Sayın Numan Kurtulmuş öyle anlaşılıyor ki tıpkı HÜDAPAR ve HDP/DEM çizgisinde bir arayışın içerisine girmiştir. Bu durumda Yeni Anayasa çalışmalarının yeni döneme bırakılarak yeni bir TBMM Başkanı ile koordine edilmesi daha doğru olacaktır" ifadelerini kullandı.

NUMAN KURTULMUŞ'UN AÇIKLAMALARI

10 Ekim tarihinde Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen programa katılan Kurtulmuş, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkelisiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir. Bu seçkinci, devletçi anlayışın da yeni anayasada milletin gücü üzerine yükselen bir devlet anlayışıyla yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Tepkilerin ardından yeni bir açıklama yapan Kurtulmuş, " İlk 4 madde hakkında tartışmanın başlaması aslında sürece zarar veren ve vakit kaybettiren bir gelişme olur. Gazi Üniversitesi'ndeki konuşmada sanki 3. maddeyle ilgili bir mesele gündeme geliyormuş gibi bir yanlış algının oluşturulmaya çalışılması ise en hafif ifadesiyle bir algı yönetimidir. Kabul etmem mümkün değil" demişti.

Kurtulmuş, şunları söylemişti: "Konuşmamın hiçbir yerinde 3. madde diye bir şey geçmemiştir. Ben şunu söylüyorum, usul esasa mukaddemdir. Yani anayasa hangi maddeleri yazacağından daha ziyade anayasanın nasıl yapılacağı, demokratik şeffaf süreçlerin hangi yöntemle yönetileceği ve bu süreçte de anayasanın ruhuna yapımına diline ilişkin konuları şimdiye kadar konuştum. 3. maddeyle ilgili bir tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır yanlışlıktır ve bir algı operasyonudur."