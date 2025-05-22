Cumhur İttifakı ortağı Destici'den erken seçim açıklaması: İhtimal yüksek

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, erken seçim ihtimalini yüksek gördüğünü söyledi.

Ekol TV'ye konuşan Destici, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erken seçim tartışmalarıyla ilgili de konuşan Mustafa Destici, "Erken seçim ihtimali oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.

Destici, olası erken seçim için ise, "2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir" yorumunda bulundu. "AKP kadrosuyla, Erdoğan ile bunu konuştunuz mu?" sorusuna da yanıt veren Destici, "Özel oturarak bunları uzun uzun konuşmuş değiliz ama belli ortamlarda elbette ki bunları dillendiriyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın devam etmesi gerektiğini ifade eden Destici, "Erdoğan bir kez daha aday olmalı" diye konuştu.