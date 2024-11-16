Cumhur öğrenciye yine sırtını döndü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçe görüşmeleri, AKP ve MHP’nin öğrencilerin mağduriyetlerine kayıtsızlığını da ortaya koydu. Bütçe için iyileştirme öneren muhalefetin taleplerinin tamamı reddedildi.

CHP, İYİ Parti ve DEM Parti'li milletvekilleri komisyon başkanlığına, iyileştirmeler için ek kaynak talep eden 18 önerge sundu. AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilen önergelerin tamamı eğitimin temel sorunlarının çözümünü sağlayacak şekilde kaynak aktarımını içeriyor.

HER ŞEYE ‘HAYIR’ OYU

AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedilen diğer bazı önergeler ise şöyle:

• Okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi için 50 milyar TL’lik ek ödenek.

• Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması ve sayılarının artması için MEB’e 50 milyar TL'lik ek ödenek verilmesi.

• Mesafe kuralının 50 kilometreden 30 kilometreye düşürülmesi nedeniyle taşımalı eğitim kapsamından çıkarılan öğrencilere servis desteği sağlanması.

• Öğrencilerin bir öğün ücretsiz yemek talebinin karşılanması için MEB bütçesine ödenek eklenmesi.

• Köy okullarının yeniden açılması için MEB bütçesine 40 milyar TL ek ödenek konulması.

• Öğretmenlere, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir maaş ikramiye verilmesi.

• MEB bütçesinin yüzde 10'unun özel eğitime muhtaç çocuklar için ayrılması.