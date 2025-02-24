Cumhur yine yanlış rotada

Politika Servisi

DEM Parti İstanbul Örgütü, 3’üncü Olağan Kongresi’ni Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi. Tek liste ile gidilen seçimlerde Arife Çınar ile Çınar Altan, yeni il eş başkanları oldu.

Kongrede konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kayyumlara, "kent uzlaşısı" ve "HDK" operasyonlarına tepki gösterdi. Bakırhan, "Hem dünya hem Ortadoğu hem de Türkiye tarihsel bir süreçten geçiyor. Bu tarihsel süreçte bütün ülkeler, bütün yönetimler politikalarını gözden geçirerek, kendisini yeni döneme ve gelişmelere göre şekillendirmeye çalışıyor. Maalesef Türkiye, AKP ve MHP iktidarı yine yanlış rotada ve yolda yol almaya devam ediyor. Dünya, Ortadoğu yeniden şekillenirken bizimkiler halen 100 yıllık ret ve inkâr politikalarını hayata geçiyorlar" dedi.

‘‘O SAVCI BUYURSUN ESENYURT’TA ADAY OLSUN’’

Yerel seçimlerdeki "kent uzlaşısı" formülünün kriminalize edilmesine tepki gösteren Bakırhan, şunları kaydetti: " Bu soruşturmalar bu tutuklamalar, bu yargı sopası ile ülkenin devrimci, demokratik kurumunu kriminalize etmek doğru değil, buna izin vermeyiz. Ben HDK’liyim, biz HDK’liyiz. Hepimiz HDK’liyiz, olmaya devam edeceğiz."

"Kent uzlaşısı"nın suç unsuru yapılmasının "Kürtler ve Türkler ittifak yapamaz, uzlaşamaz, yerel yönetimlerde iktidar olamaz" demek olduğunu söyleyen Bakırhan, "Bu bir savcının işi midir? Bir savcı mı karar verecek kiminle yürüyeceğimize? Kiminle ittifak yapacağımızı, kiminle Esenyurt’u yöneteceğimizi savcı beyefendiye mi soracağız" diye sordu. "Gücü yetiyorsa o savcı, buyursun Esenyurt’ta karşımıza aday olsun, iktidarı da yanına alsın, gelsin yarışalım" dedi.

Cumurbaşkanı Erdoğan'ın "Sandığın itibarına gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz" sözlerini hatırlatan Bakırhan, "Sandık mı kaldı? Sandığın onuru mu kaldı? Sandığı yere gömdünüz, yok saydınız. Van’a bakın, Mardin’e bakın, Akdeniz’e, Esenyurt’ta bakın. Oralarda sandığın itibarı yerle bir edildi. Oralarda halkın iradesi gasbedildi, çalındı" dedi.