Cumhurbaşkanı adaylığında önseçim yöntemi ağırlıkta

CHP MYK, Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı adaylığı ve yeni dönemin yol haritası tartışıldı. Bolu’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciası da MYK’nin gündeminde yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde ön seçim yöntemi öne çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de işaret ettiği ön seçim yöntemine itiraz edenlerin de olduğu bildirildi.

CHP’de, Bolu Grand Kartal Otel’deki yangın faciası nedeniyle iptal ettiği grup toplantısının ardından toplanan ilk MYK’de yeni dönemin yol haritası masaya yatırıldı. 2025’in, “Seçim yılı” yapılmasının kararlaştırıldığını belirten CHP kaynakları, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik yöntem tartışmalarında da sona gelindiğini bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI

CHP Genel Merkezi’nde kurmaylarıyla bir araya gelen Özgür Özel’in, bugün gerçekleştireceği Grup Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinden sandık güvenliği ve saha çalışmalarına kadar pek çok konuya değinmesi bekleniyor. Adaylık açıklamasının erken olduğunu görüşünü paylaşan CHP’lilere karşın bir grubun da tartışmaların bitirilmesi için sürecin hızla tamamlanması gerektiğini ifade ettiği kaydediliyor. Bu kapsamda Özel’in de Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiyle ilgili, “Örgüt içi ön seçim” görüşünü partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda dile getireceği ileri sürülüyor.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının açıklanmasına yönelik parti içinde farklı görüşler dillendiriliyor. Medyadaki adaylık tartışmalarının bitirilmesi için ön seçim formülünün açıklanması ve çalışmalara başlanması gerektiğini belirtenlere karşın “Adayın şimdi açıklanması yanlış. AKP’nin, Anayasa’dan kaynaklı adaylık sorunu var. Aday belirlenirken yalnızca ön seçim değil, birçok farklı yöntemden de yararlanılmalı” diyenler de bulunuyor.

YAVAŞ-İMAMOĞLU

Partide, “Ön seçim yaparak, adayı hızla açıklayalım” görüşünü savunanların, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığına sıcak baktığı belirtilirken aday için beklenmesi gerektiğini savunanların da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığına yakın olduğu ifade ediliyor.

‘BAŞLIYORUZ’

CHP lideri Özel’in, 21 Ocak’ta İstanbul’da açıklaması beklenen ancak Bolu’daki yangın faciasının ardından ertelediği yeni dönemin yol haritasını da grup toplantısında açıklaması planlanıyor. Teması, “Başlıyoruz” olan yeni dönem çalışmalarının Özel tarafından kürsüden duyurulacağı dile getiriliyor. CHP Genel Başkanı Özel’in öte yandan sandık güvenliği çalışmalarından mitinglere ve parti programı değişikliğine yönelik hazırlıklara kadar geniş bir çerçevede yol haritasını da açıklayacağı belirtiliyor.