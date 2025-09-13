Giriş / Abone Ol
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç yaşamını yitirdi. Kılıç, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma metin yazarı olarak da görev alıyordu.

Güncel
  • 13.09.2025 08:32
  • Giriş: 13.09.2025 08:32
  • Güncelleme: 13.09.2025 08:37
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti.

Kılıç'ın vefatını Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Cemil Ertem, X hesabından duyurdu.

Ertem paylaşımında, "Değerli mesai arkadaşımız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç‘ı kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine Allah’tan sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metin yazarı olarak da görev alıyordu.

