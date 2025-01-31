Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu'ndan 'teğmenler' açıklaması

30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı attıkları için TSK’den ayırma cezasıyla YDK’ye sevk edilen teğmenler ve idarecilere TSK'den ayırma cezası verildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu, karara ilişkin açıklama yaptı.

Köroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"TSK'da disiplin tüm sistemin esasıdır. Milli orduya verilebilecek en büyük zarar disiplinsizlik suçunu orduya bulaştırmaktır. Karara karşı çıkanların gerçek derdi askeri disiplin tartışması veya hukuka uygunluk değildir. Tek dertleri teğmenlerin ihraç olayını dar siyasi çıkarları için istismar etmektir."