Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan mutlak butlan açıklaması: "Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararına" dair açıklama yaptı. Köroğlu açıklamasında "Süreç hukuk devletinin kurallarına göre işledi ve yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü" dedi.

