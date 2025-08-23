Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç 'ters kelepçe' sözleri sonrası özür diledi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, sosyal medya platformu X'te katıldığı bir sohbet odasında Narin Güran'ın akrabalarından Mehmet Şerif Güran ile yaşadığı tartışmada kullandığı ifadeler nedeniyle kamuoyundan özür diledi. Oruç, "Bana yakışmayan sözlerim sebebiyle tüm kamuoyundan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Saadet Oruç, Diyarbakır'da geçen yıl öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın vefatının yıldönümünde X üzerinden katıldığı bir sohbet odasında kendisine hakaret ettiğini belirttiği,Narin Güran'ın akrabalarından Mehmet Şerif Güran'la tartışma yaşadı.

Mehmet Çelik Güran, Oruç'a "K*ncık. Sen oraya atanmışsın, ben seçildim" dedi. Oruç ise Güran'a "Benim sınırım var. Seni yarın ters kelepçe ile aldırtmazsam ben de Saadet değilim" şeklinde yanıt verdi.

"YARGI YOLUNA BAŞVURMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Yaşanan olayın kamuoyunda geniş yer bulmasının ardından Saadet Oruç, bir özür mesajı yayımladı. Oruç, X hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olayın kendisine yakışmayan bir tavır olduğunu belirterek "Bana yakışmayan sözlerim sebebiyle tüm kamuoyundan özür dilerim. Tarafıma yönelik sistematik olarak devam eden hakaret, iftira ve tehditlere karşı yargı yoluna başvurmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Oruç'un açıklaması şöyle:

"Son 1 senedir Narin Güran cinayetinin aydınlatılması ve masum bir çocuğun katillerinin bulunması için vicdanen kendimi bir anne, bir vatandaş olarak sorumlu saydım. Küçücük bir çocuğun katledilmesi her gece yüreğime bir kor gibi düşüyor ! Bu sorumlu ve vicdani duruşum sebebiyle tarafıma yaklaşık 6 aydır onlarca iftira ve hakaret yöneltildi ve bu hukuksuz ve haksız ithamlara karşı bugüne kadar sabırla ve hukuk önünde hakkını arayan bir tavır sergiledim. Narin’in katledilmesinin yıldönümünde “seni o derenin dibine gömen derebeyleri çoktan o derenin dibinde” ifadesinin geçtiği bir X mesajı paylaştım. “Derenin dibine gömen derebeyleri” ifadesini üzerine alan bir aile bireyi, tarafıma “kancık, soyu sopu belli değil” ifadelerini kullandı. Bu hakaretlerde bulunan şahsa karşı öfkeme yenik düşerek, başka bir ortamda bana yakışmayan bir tavırla karşılık verdim. Aylardır sistematik olarak devam eden ve sessizce yargı önünde hakkımı aradığım bir sürecin patlama noktasıydı. Bana yakışmayan sözlerim sebebiyle tüm kamuoyundan özür dilerim. Tarafıma yönelik sistematik olarak devam eden hakaret, iftira ve tehditlere karşı yargı yoluna başvurmaya devam edeceğim. Saygılarımla."