Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Türkiye'de halklar yok, Türkiye halkı var

Son günlerde yaptığı açıklamalar ile sık sık gündem olan ve AKP içerisinde tartışmalara neden olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Uçum paylaşımında, "Türkiye'de halklar yok Türkiye halkı var. Türkiye'de milletler yok Türk milleti var" ifadelerini kullandı.

"Kırmızı çizgilerimiz" başlıklı paylaşımında Uçum, şunları kaydetti:

"Türkiye’de halklar yok Türkiye halkı var.

Türkiye’de toplumlar yok Türkiye toplumu var.

Türkiye’de milletler yok Türk Milleti var.

Türkiye’de başka bayraklar yok ay yıldızlı Türk Bayrağı var.

Başka adlarla vatandaşlık yok içeriği Cumhuriyet vatandaşlığı olan Türk Vatandaşlığı var.

Türkiye’de egemen ve resmi dil olarak sadece Türkçe var.

Milli sınırlarımız içinde farklı ülkeler yok sadece Türkiye (misak-i milli) var.

Kurucu lideri Atatürk olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti var.

"HERKES YENİ ANAYASA İÇİN BİR ARAYA GELME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDADIR"

Bu varlıklara yönelik her türlü itiraz ve tehdit beka sorunudur, milli güvenlik konusudur.

Bu varlıkları ve demokratik birikimi kabul eden, bekayı koruma iradesine sahip herkes Türkiye’ye layık yeni anayasa için bir araya gelme yükümlülüğü altındadır.

Bu yükümlülük Cumhuriyete karşı bir sorumluluktur. Bu yükümlülük Egemen Demokrasiyi güvence altına alma sorumluluğudur.

Bu sorumluluk İç Cephenin üzerindedir. İç Cephenin içinde tüm yurtsever; vatansever, milliyetçi, ulusal, milli muhafazakar, sağ ve sol demokrat bütün güçler var. İç Cephenin hedefi anti-emperyalist Tam Bağımsız, Güçlü Türkiye’dir.

Türkiye bunu başaracaktır"