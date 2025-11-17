Cumhurbaşkanı Danışmanı hedef gösterdi: Hasan Can Kaya'dan açıklama

Komedyen Hasan Can Kaya programında yaptığı bir şaka nedeniyle yandaş Yeni Şafak ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral tarafından hedef gösterildi.

Hasan Can Kaya programına katılan bir kişiye hitaben "Sen Hz. İsa EYT'den yararlansaymış böyle olurmuş gibi görünüyorsun. İnsanlığı selamlamak ister misin?" dedi.

Seyircinin ayağa kalkıp kollarını açmasını üzerine ise diğer seyicilere dönen Kaya "Gördüğünüz gibi sizin için çarmıha da gerildi" diye konuştu.

ÖNCE YENİ ŞAFAK

Programdaki bu konuşmalar önce yandaş Yeni Şafak'ın dikkatini çekti. Yeni Şafak'tan yapılan paylaşımda "Hasan Can Kaya, mizah adı altında Hz. İsa Peygamber (as) ile dalga geçti" denildi.

Ardından ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral Yeni Şafak'ı alıntılayarak şöyle yazdı: "Bu şarlatan ebleh komedyene dinimizle ve peygamberlerimizle istihza edilmeyeceğini yetkili mercilerin hatırlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum."

Saral daha önce de paylaşımlarıyla birçok kişiyi hedef göstermişti. Bunlardan en dikkat çekeni Fatih Altaylı olmuştu. Saral'ın paylaşımından kısa bir süre sonra Altaylı, önce gözaltına alınıp sonra tutuklanmıştı. Manifest grubu hakkında da Saral'ın hedef göstermesinin ardından dava açılmış ve grubun üyeleri yurtdışına çıkış yasağı almışlardı.

HASAN CAN KAYA'DAN AÇIKLAMA

Hasan Can Kaya sosyal medyadan özür diledi. Kaya, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İki yıl önce Konuşanlar’a katılan bir konuğumuzu Hz. İsa’ya benzettiğim şakadan ötürü sosyal medyada yaşanan tartışmayı üzüntüyle takip etmekteyim. Yapılan şakanın ve kullandığım ifadelerin hiçbir şekilde herhangi bir inanç ya da kutsal değerle alay etme amacı taşımadığını özellikle belirtmek isterim. Tüm inançlara, değerlere ve görüşlere saygı; benim, ekibimizin ve programımızın temel prensibidir. Benzer bir yanlış anlaşılmanın tekrar etmemesi için gereken özeni göstereceğimi ve yayın içeriklerimizi bu doğrultuda daha dikkatli değerlendireceğimizi kamuoyuna ifade eder, söz konusu hadisenin yarattığı rahatsızlık için samimi bir şekilde özür dilerim."