Cumhurbaşkanı Danışmanı’ndan şeriatı savunan kişiye tebrik: “Bu ülkenin gerçek sahibinin kim olduğunu hatırlattın”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul Sefaköy'de "Şeriata, faşizme, karanlığa karşı Laik, Devrimci, Demokratik Cumhuriyet" pankartı asan SOL Partilileri hedef alan ve şeriat savunusu yapan kişiyi sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla "tebrik etti".

Saral, SOL Partililerin pankart astığı sırada oraya gelen ve açıkça provakatif bir tutum sergileyerek şeriat savunusu yapan kişiye yönelik paylaştığı gönderide "bu milletin inancını savunan vatandaşımızı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşımda, laiklik vurgusu içeren pankart “inanca uzanan dil” olarak tanımlanırken, “Bu ülkenin gerçek sahibinin kim olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır” ifadeleriyle pankartı asanları hedef gösteren ve ayırıcı bir dil kullanıldı.

Saral'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bu toprakların ruhunu, bu milletin inancını savunan vatandaşımızı yürekten tebrik ediyorum.

Allah’ın hükmüne “karanlık” deme cüretine karşı tek başına da olsa ayağa kalkabilmek; imanlı bir duruşun, vakarlı bir millet şuurunun göstergesidir.

İnancımıza uzanan dile karşı susmayan her ses, bu ülkenin gerçek sahibinin kim olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır.

Rabbim böyle yürekli insanlarımızı eksik etmesin."

Bu toprakların ruhunu, bu milletin inancını savunan vatandaşımızı yürekten tebrik ediyorum.



Allah’ın hükmüne “karanlık” deme cüretine karşı tek başına da olsa ayağa kalkabilmek; imanlı bir duruşun, vakarlı bir millet şuurunun göstergesidir.



İnancımıza uzanan dile karşı… https://t.co/Cw2FR7BIAx — Oktay SARAL (@oktay_saral) January 29, 2026

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sefaköy’de “Şeriata, faşizme, karanlığa karşı Laik, Devrimci, Demokratik Cumhuriyet” yazılı pankart asan SOL Parti üyeleri, gerici bir provokasyon girişimiyle karşı karşıya kalmıştı.

Üç gün önce gerçekleşen olayda, pankartın asıldığı sırada bölgede bulunan bir kişi sözlü müdahalede bulunarak tansiyonu yükseltmeye çalışmış, ancak çevredeki yurttaşlar, SOL Partililerin pankart asma hakkını savunarak gerici müdahaleye izin vermemişti. O anlara dair görüntüler sosyal medyada yayılırken, bazı yandaş medya organları ve Daily İslamist gibi troll hesaplar üzerinden pankartı asanlar hedef gösterilmişti.

Bunun üzerine SOL Parti İstanbul İl Yöneticisi Enis Çiçek, Küçükçekmece ilçesi eski sözcüsü Şükrü Çetin ve parti üyesi Menevşe Alptekin gözaltına alınmıştı.

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan ve geceyi gözaltında geçiren SOL Partililer bugün Küçükçekmece adliyesinde Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına çıkarılacaklar.