Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin olumlu istikamette ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade ettiği ve Türkiye’nin süreci yakından izlediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede sağlanacak adil ve kalıcı barışın hem Azerbaycan hem Ermenistan hem de bölge ülkeleri için yeni bir iklimi beraberinde getireceğini kaydetti. (DHA)