Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen iftar programında konuştu. İran savaşına dair "savaşın değil, barışın yanındayız" dedi.

Güncel
  • 11.03.2026 20:15
  • Giriş: 11.03.2026 20:15
  • Güncelleme: 11.03.2026 20:25
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir
Fotoğraf: AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da partisinin önceki dönem milletvekilleri, MYK üyeleri ve grubu ile düzenlenen iftar programında konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

• Bugün Türkiye her zamankinden daha zengin, daha özgür, daha çoğulcu, demokrasisi daha güçlü bir ülkedir.

• Terörsüz Türkiye hedefimizi de çağa damgamızı vuracağımız Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da birlikte hayata geçireceğiz.

• Her geceyi sığınaklarda geçiren İsrail halkı bile Holokost'tan sonra başlarına gelen en büyük felaketin Netanyahu olduğunu artık açıkça dile getirmektedir.

• Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır.

• Alev daha fazla büyümeden, ateş çemberi daha fazla genişlemeden, daha fazla can yanmadan, kan dökülmeden yangını söndürmenin derdindeyiz.

• Türkiye olarak ellerin tetikten çekilmesi, ateşkesin sağlanması, müzakere masasına tekrar dönülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz.

BirGün'e Abone Ol