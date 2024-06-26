Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 16.05'te başlayan görüşmesi 50 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi.

Basına kapalı yapılan görüşme saat 16.05'te Beştepe’de başladı.

50 dakika süren görüşme 16.50'de sona erdi. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Fotoğraf: AA

Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi siyasette normalleşme açıklamalarının ardından geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında Cumhur İttifakı'yla ilgili mesajlar vermişti.

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yol arkadaşımız ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile omuz omuza yürüyoruz. Yapılan saldırılara eyvallah demeyiz. Bu saldırılara müsamaha göstermeyiz ve geçit vermeyiz. Bitleri kanlanan FETÖ'nün tetikçi kalemleriyle nereye varılmak istendiğini çok iyi biliyoruz.

Gerek Sayın Bahçeli gerekse şahsım yapılan saldırıları açık şekilde görüyoruz. Bunların meselesi MHP'den ziyade Türkiye'nin güvencesi olan Cumhur İttifakı'dır, bu tuzağa düşmeyeceğiz. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır. Biz CHP'nin eski kötü alışkanlıklarından vazgeçmesini istiyoruz."

NORMALLEŞME GERİLİMİNİN ARDINDAN İLK GÖRÜŞME

AKP ile CHP arasında 8 yıl sonra mayıs ayında başlayan ve siyasette normalleşme olarak adlandırılan görüşmeler yeni tartışmalara neden olmuştu.

İki partinin yanı sıra başta MHP, İYİ Parti ve DEM Parti olmak üzerine süreçle ilgili değerlendirmeler siyasi partilerden üst üste geldi. Ancak Devlet Bahçeli'nin "AK Parti ile CHP ittifakı MHP'nin dileğidir" çıkışı ve devamındaki sözleri Cumhur İttifakı ile ilgili tartışmaları beraberinde getirdi.

Erdoğan ve Bahçeli, siyasette normalleşme tartışmalarının olduğu dönemde ilk kez yüz yüze görüşüyor.

İki lider seçim sonrası 29 Nisan 2024 ve 10 Mayıs 2024'te görüşmüştü.