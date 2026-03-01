Giriş / Abone Ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yapılan saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Al Sani’den Katar’daki son duruma ilişkin bilgi aldı."

