Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile son gelişmeler üzerine görüştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımın tamamı şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmeler ele alındı.