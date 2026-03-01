Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü duyurdu.

Dünya
  • 01.03.2026 00:34
  • Giriş: 01.03.2026 00:34
  • Güncelleme: 01.03.2026 00:39
Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile son gelişmeler üzerine görüştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımın tamamı şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmeler ele alındı.

BirGün'e Abone Ol