Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü duyurdu.
Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile son gelişmeler üzerine görüştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.
Paylaşımın tamamı şöyle:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmeler ele alındı.