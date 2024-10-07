Cumhurbaşkanı kararı ile Seyfe Gölü yok edilecek: Çevresinde en az dört tane altın-gümüş madeni açılacak!

BirGün\Ankara

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, 15 Eylül 2024 tarihinde Kırşehir`in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı sınırlarının değiştirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada sınır değişikliğinin, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 3. maddesine göre yapıldığı ancak ilgili maddede koruma alanlarının sınır değişikliğine ilişkin hiçbir detayın yer almadığı vurgulandı.

“Cumhurbaşkanı kararıyla koruma alanı sınırı daraltılan Seyfe Gölü yeni bir tehdit altındadır. Tabiat koruma alanı sınırı 10 bin hektar iken 5 bin hektara düşürülmüştür” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Gölün çevresindeki özel mülkiyet alanları sınırın dışına çıkarılmıştır. Ayrıca tarım arazileri ve sazlıklar koruma alanının dışında kalmıştır. Bu sınırın daraltılmasının hiçbir bilimsel gerekçesi yoktur. Amaç, ileride verilecek maden ruhsatları için kolaylık sağlamak ve çalışmaları olabildiğince hızlandırmaktır. Ayrıca sınır dışına çıkarılan, koruma değeri yüksek olan ve hiçbir müdahalenin yapılmaması gereken doğal alanların yapılaşma baskısı altında kalması söz konusu olacaktır.

Göl çevresinde en az 4 altın-gümüş madeni açılmak istenmektedir ve sondaj faaliyetleri başlamıştır. Yürütülecek maden çalışmaları sonucunda ortaya çıkan zehirli atıkların nerede ve nasıl tahliye edeceği bir soru işareti olarak karşımızda durmaktadır.

Siyanür havuzlarının birçok kuş türüyle beraber civardaki köylere de geri dönülemez zararlar vereceği açıktır. Çok yakın bir zamanda Erzincan-İliç`te meydana gelen doğa ve insan katliamı bunun en yakın örneklerinden biridir. Bu yalnızca Kırşehir`e özgü bir sorun değildir. Yakın çevresiyle birlikte tüm doğal alanları, canlıları, insanları ve kentleri olumsuz etkileyecek bir karardır.

Söz konusu kararın uygulayıcısı olan kamu idareleri hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ve Şubemiz etki alanında bulunan Seyfe Gölü Tabiat Parkı`nın korunmasına yönelik hukuki ve toplumsal mücadelemizi sürdüreceğimizi, yöre halkının direnişlerini sonuna kadar destekleyeceğimizi bildirmek isteriz.”

Ayrıca açıklamada Seyfe Gölü’ne dair şu bilgiler de paylaşıldı:

* Birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır.

* Yüzlerce kuş türünün göç yolu üzerinde bulunan önemli bir sulak alandır.

* Geçmişi Tunç Çağına kadar dayanan eski bir yerleşim alanıdır.

* Seyfe Gölü toplam 49.458 hektar büyüklüğündedir. 1989 yılında alanın 23.585 hektarlık kısmı 1. derece doğal sit alanı olarak ilan edilmiştir.

* 1990 yılında 10.978 hektarlık kısmı Tabiatı Koruma Alanı statüsüne kavuşmuştur.

* Önemli bir sulak alan olması sebebiyle 1994`te 10.700 hektarlık kısmı Ramsar Sözleşmesi listesine dâhil edilmiştir.

* Alana ait ilk Sulak Alan Yönetim Planı 2011 yılında yapılarak yürürlüğe girmiştir.

* 2021`de kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmiştir.

* Tüm bunlara rağmen Göl, çeşitli sebeplerle maalesef kuruma ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.