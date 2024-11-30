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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar, bazı köylere ilişkin değişiklik içeriyor.

Güncel
  • 30.11.2024 09:42
  • Giriş: 30.11.2024 09:42
  • Güncelleme: 30.11.2024 09:45
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı köylere ilişkin değişiklikleri içeren Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesinin Gökköy köyü Almus ilçesine bağlandı.

Ayrıca Sinop'un Erfelek ilçesinin Kızılcaot köyü Göçkün bağlısı Merkez Bektaşağa köyüne bağlandı.

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