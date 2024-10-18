Cumhurbaşkanı maaşına 55 bin TL zam: 2025 maaşı 238 bin TL

TBMM'ye sevk edilen 2025 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi'ne göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 183 bin TL olan maaşını 238 bin TL'ye çıkardı.

Kasım ayında görüşülmeye başlanacak kamu kurumlarına yönelik bütçe teklifleri Meclis'e sunulmaya devam ediyor.

TBMM Başkanlığı'na ait teklifin ardından 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi de Meclis'e sevk edildi. Teklifte Erdoğan'ın 2025 yılı maaşı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı için planlanan birçok harcama yer aldı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı'nın maaşı 55 bin TL artarak 183 bin TL'den 238 bin TL'ye ulaştı.