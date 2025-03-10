"Cumhurbaşkanı'nın emekli maaşı 142 bin 456 liraya yükselecek"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan teklifle, Cumhurbaşkanı’nın 95 bin 200 TL olan emekli maaşının yüzde 50 zamla 142 bin 456 TL'ye yükseleceğini bildirdi. Ağbaba, "Memur emeklisi yüzde 11,54, SSK ve BAĞKUR emeklisi yüzde 15,75 zam aldı. El insaf, vicdanınız kurusun!" diyerek tepki gösterdi.

Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan teklifle; Cumhurbaşkanı emekli maaşına yüzde 50 zam yapılıyor! Cumhurbaşkanı'nın 95 bin 200 TL olan emekli maaşı bu düzenlemeyle, 142 bin 456 TL'ye yükselecek! Memur emeklisi yüzde 11,54, SSK ve BAĞKUR emeklisi yüzde 15,75 zam aldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı emekli aylığına yüzde 30 zam gelmişti. Bir de bunun üstüne Cumhurbaşkanı emekli maaşına yüzde 50 daha artış yapılacak! El insaf, vicdanınız kurusun!"