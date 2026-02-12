“Cumhurbaşkanı olarak bin dolar maaş alıyorum”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, eyalet ziyaretleri kapsamında Golestan Eyaleti'ne gitti.

Burada yaptığı konuşmada İran’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Sağlık Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemden bahsetti.

O yıllara ilişkin bir anısını da anlatan Pezeşkiyan, bugün aldığı maaşa ilişkin bilgi vererek şunları söyledi:

“Bir gün bir köye gitmiştik. Köye vardığımızda evli bir çift olan iki doktorun gece geç saate kadar hala çalıştığını gördük. Çünkü onlara iyi maaş veriyorduk. O dönem 6 bin tümen, 6 bin dolara denk geliyordu. Para biriminin değer kaybetmesiyle bugün ben cumhurbaşkanı olarak bin dolar maaş alıyorum. Sorun burada. Ancak tüm bunların ötesinde, önceliği en başta önleyici çalışmalara ve sağlık merkezlerine vermemiz gerekiyor. Bu alan için ciddi ve düzgün bir bütçe ayrılmalı. Hatta aynı bütçeyle o kurumlarla sağlam ve düzgün sözleşmeler de yapılabilir.”

Türk lirası karşılığı yaklaşık 43 bin 650 olan bin dolar, İran’da 4-5 asgari ücrete denk geliyor.