Cumhurbaşkanı seçimi öncesi Tom Barrack'tan açıklama: Irak konusunda ABD'nin tutumu net

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD'nin Irak konusundaki tutumunun net olduğunu ifade etti. Barrack, "Irak konusunda ise ABD’nin tutumu nettir: İran tarafından şekillendirilen bir hükümet, ne Iraklıların ne de Suriyelilerin daha parlak bir gelecek beklentilerine hizmet eder; aynı şekilde ABD ile etkili bir ortaklık kurulmasını da mümkün kılmaz" dedi.

X sosyal medya hesabından açıklama yapan Barack, Suriye ve Irak'taki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile telefonda görüştüklerini ifade eden Barack, şunları dile getirdi:

"Bu akşam Ekselansları Mesud Barzani ile, Suriye’deki durum, ateşkesin korunmasının önemi ve özellikle Kobani’de ihtiyaç sahiplerine insani yardımın ulaştırılması konularını ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Irak konusunda ise ABD’nin tutumu nettir: İran tarafından şekillendirilen bir hükümet, ne Iraklıların ne de Suriyelilerin daha parlak bir gelecek beklentilerine hizmet eder; aynı şekilde ABD ile etkili bir ortaklık kurulmasını da mümkün kılmaz."

Productive phone call this evening with his excellency Masoud Barzani to discuss the situation in Syria and the importance of maintaining the ceasefire and ensuring humanitarian assistance to those in need, especially in Kobani. On Iraq, the U.S. position remains clear: a… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) January 26, 2026

IRAK'TA YARIN CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEK

AA'nın aktardığına göre; Irak meclisi yarın Cumhurbaşkanını seçecek. Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, yeni cumhurbaşkanını seçmek için yarın yapılacak oturumda yarışacak 19 aday arasında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyesi ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi Nizar Amedi bulunuyor. Öte yandan Irak’ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimleri kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, meclisin en büyük grubu olarak eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki’yi Başbakan adayı olarak duyurmuştu.

Irak’ta 2003 sonrası siyasi denkleme göre Cumhurbaşkanı, Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor. Hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile birlikte bu görevi KYB’li üyeler yürütmüştü.

Yarın Meclis'te seçilmesi beklenen Cumhurbaşkanının en geç 15 gün içerisinde Maliki’ye hükümeti kurma görevini vermesi gerekiyor.