Cumhurbaşkanı ülkeden kaçmıştı: Madagaskar'da ordu yönetime el koydu

Madagaskar’da Z kuşağının öncülük ettiği hükümet karşıtı protestoların ardından ordu yönetime el koydu.

Anayasa Mahkemesi ordu adına yönetime el koyan Albay Michael Randrianirina’yı geçici cumhurbaşkanı ilan etti.

Albay Michael Randrianirina komutasındaki birlikler daha sonra ordunun yönetimini devraldığını ve yeni bir genelkurmay başkanı atadığını duyurdu.

Protestolar ülkede yaklaşık iki haftadır devam ediyordu. Elektrik ve su kesintilerinin tetiklediği protestoların büyümesinde ülkedeki yoksulluk, eğitim sistemine tepki ve işsizlik de büyük rol oynadı. Protestolarda en az 22 kişi hayatını kaybetti.

Ordunun özel bir birimi olan Kara Kuvvetleri Personel İdare Merkezi (CAPSAT), hafta sonunda protestoculara destek vererek Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina’yı ve bakanları istifaya davet etti.

NE OLMUŞTU?

Hint Okyanusu’ndaki ada ülkesi Madagaskar’da haftalardır devam eden protestolar nedeniyle Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ülkeden kaçmıştı.

Nerede olduğu bilinmeyen Rajoelina, meclisi lağvetti ancak istifa etmeyi reddetmişti.

Ülkeden Fransız ordusuna ait bir uçakla kaçtığı belirtilen Rajoelina, "Canımı korumak için güvenli bir yer bulmak zorunda kaldım" demişti.